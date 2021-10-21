الفتح: ثلاثة ايام لا تكفي لانجاز جميع الطعون

اكدت عضو تحالف الفتح امل عطية، الخميس، إن ثلاثة ايام لا تكفي المفوضية لاتمام جميع الطعون التي تم تقديمها.

وقالت عطية في تصريح صحفي إن ” هناك اكثر من 500 مرشح قدم طعن بنتيجة الانتخابات والمفوضية حددت ثلاث ايام لاعلان نتائج الطعون وهي لا تكفي لهذا العدد الكبير ”

مبينةً أن ” ثلاثة ايام لا تكفي المفوضية لاعلان طعون 500 شخص على الاقل “. وأضافت أن ” نتائج الطعون لا فائدة منها لان الوقت المحدد لها لا يكفي لفرز محطات جميع من قدموا طعوناً في نتائجهم “.

ولفتت الى ” ضرورة العدد الفرز اليدوي واخذ وقت اكثر للخروج بنتائج مهنية ترتقي مع الشارع العراقي وتطلعات الشعب “.

يذكر أن مفوضية الانتخابات حددت في وقت سابق موعد أعلان نتائج الطعون النهائية بثلاثة ايام.