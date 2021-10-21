ضبط منصة اطلاق صواريخ في طوزخورماتو

اعلنت خلية الإعلام الأمني، عن العثور على منصة اطلاق صواريخ في قضاء طوزخورماتو.

وذكرت الخلية في بيان ، اليوم الخميس، ، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود كدس للعتاد ضمن قاطع الفوج الثاني باللواء ٣١ في فرقة المشاة الآلية الثامنة، في المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، حيث توجهت قوة الى منطقة (نمرة ٨) قرب سد الدبس وعثرت على ٣ صناديق عتاد هاون عيار ٦٠ ملم، وركيزتي هاون وصفائح وفتيل تفجير".

واضافت، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وردت الى المقر المسيطر لعمليات طوز خورماتو تفيد بوجود صواريخ ومواد أخرى في إحدى المزارع في قرية البو مصبح، حيث توجهت قوة من فوج مهمات الحشد وفوج طوارئ السابع ولواء ٥٢ بالحشد الشعبي ولواء ٥٢ بالفرقة ١٤ وعثرت على، صاروخين موجهين جديدين ومنصة إطلاق وجهاز موبايل وحقائب جلد عدد ( ۲ ) وجهاز قياس الفولتية ودائرة كهربائية وأسلاك كهربائية، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا"