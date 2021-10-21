صولة امنية جديدة على تجار المخدرات في البتاوين

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الخميس، القبض على متاجر بالمواد المخدرة، كما ضبطت كميات من الادوية المخدرة في بغداد.

وقالت القيادة في بيان انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها قطعات الشرطة الاتحادية في بغداد لحفظ امن وسلامة المواطنين واستقرار مناطق العاصمة، تواصل قطعاتنا الأمنية ملاحقة عصابات الشر والجريمة والخارجين على القانون والعابثين بقوت الشعب".

واضاف البيان ان "قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع مفرزة من استخبارات وامن الكرادة وأخرى من المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت من القاء القبض على تاجر كبير للمواد المخدرة في منطقة (البتاوين) ب‍بغداد".

واشار البيان الى انه "ضبط بداخل محله وبالجرم المشهود على (5250) حبة مخدرة مختلفة الأنواع مع (210) قنينة شراب مخدر و(170) ابرة مخدرة مختلفة الأنواع، تم تسليمه مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".