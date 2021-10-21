التعيبان: ضباط اماراتيون يتواجدون في جهاز المخابرات

اكد النائب السابق، عبد الامير التعيبان، الخميس، ان جهاز المخابرات مخترق من الامارات التي تتدخل بشكل مباشر عبر ضباط اماراتيين، مبينا ان التدخل الأميركي والبريطاني والخليجي في الشأن العراقي اصبح واضح.

وقال التعيبان في حوار، ان “الامارات تتدخل بشكل مباشر في عمل جهاز المخابرات وتتدخل فيه بشكل واضح”، كاشفا عن “وجود ضباط اماراتيين يعملون في جهاز المخابرات”.

واستغرب التعيبان “وضع السيرفرات الخاصة بالانتخابات في الامارات وهي الدولة التي أصبحت أداة إسرائيلية بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

ولفت الى أن “المتظاهرين لن يتركوا الشارع خلال أسبوع او شهر حتى تحقيق مطالبهم”، مبينا انه “في حال تجاهل مطالب المتظاهرين فأن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا”