العثور على كدس عتاد من مخلفات داعش الارهابي في تلعفر

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بعثور القوات الامنية على كدس عتاد من مخلافات داعش الارهابي في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقال المصدر ، انه "بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة من قبل مصادر ف2 ل مش73 فق15 تفيد بوجود كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في محيط قضاء تلعفر".

واضاف انه "على الفور خرجت قوة إلى المنطقة المُشار إليها آنفاً وبعد البحث والتفتيش تم العثور على "قنبرة هاون عيار 120 ملم عدد 53 و قنبرة هاون عيار82 ملم عدد1 و مقذوف مدفعية عيار 130 ملم عدد3".

واشار المصدر الى انه "تم معالجة وتفجير المواد اعلاه من قبل مفرزة المعالجة فق15 دون حادث يذكر".