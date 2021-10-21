القبض على متهم بتزوير صك بقيمة 200 مليون في بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على متهم آخر بتزوير صك بقيمة 200 مليون دينار في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان انه "بعد استخبار مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة عن وجود حادث سرقة عجلة تكسي ضمن منطقة الكرادة، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل إلى العجلة المسروقة وضبطها بحوزة متهمين اثنين والقبض عليهما، حيث اعترافا صراحة بسرقة العجلة، دونت اقوالهما وصدقت قضائيا بالاعتراف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

واضاف البيان ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة ( 200 مليون دينار عراقي) تم توقيفه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادتين ٢٩٨/٢٩٢ من قانون العقوبات".