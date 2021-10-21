العطواني: ما جرى في الانتخابات “انقلاب ابيض”

اعتبر السياسي العراقي جمعة العطواني، الخميس، أن ما حصل في الانتخابات النيابية “انقلابا ابيضا”، مشيرا الى ان اميركا تراهن على تزوير الانتخابات وابعاد القوى الرافضة لتواجدهم.

وقال العطواني في حوار إن “ما حصل في الانتخابات هو انقلاب ابيض وان مجلس النواب القادم سيكون مسيطر عليه من قبل الخارج”، مبينا ان “السفير الاميركي سيكون له ادوات في البرلمان القادم”.

وأضاف، ان “الفارق الكبير في نتائج الاشرطة دليل على تزوير الانتخابات”، مستغربا من “إصرار المفوضية على عدم فتح الصناديق المشكوك فيها”.

وأوضح العطواني، ان “الاعتراضات على نتائج الانتخابات شملت كل فئات الشعب”، مشيرا الى ان “الحلبوسي والبارزاني عملا على ابعاد القوى الوطنية”