دائرة شؤون المفصولين السياسيين تصدر قوائم جديدة للمشمولين بالتعيين

أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، قائمة جديدة بأسماء المشمولين من محافظة بابل، بأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24 لسنة 2005) المعدل.

وذكر بيان للأمانة العامة إن "الدائرة أرسلت قوائم الأسماء إلى مؤسسة الشهداء، لغرض المباشرة باستكمال إجراءات تعيينهم بحسب الحاجة التي حددتها المؤسسة".

وأكد رئيس الدائرة، رسول عبد علي الازيرجاوي، أن "الدائرة مستمرة بفرز وإرسال قوائم المشمولين تباعاً".