محلل سياسي : : القضاء لديه كلمة الفصل بشأن العد والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع

اكد المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، الخميس، ان القضاء يمتلك كلمة الفصل بشأن اعادة العد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع، لافتا الى ان البرلمان لايمكن ان يعقد جلسته الاولى ومن ثم يذهب باتجاه حل نفسه لاجراء انتخابات اخرى.

وقال الساعدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “القانون العراقي واضح ونص على اجراء الانتخابات كل اربعة اعوام، وبالتالي لايمكن عقد جلسة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة ومن ثم الذهاب تصويت البرلمان على حل نفسه”.

واضاف ان “الخيار الاسلم والاقرب لتجنيب العراق الدخول بازمة سياسية هو التوجه نحو اجراء العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع، وهذا الخيار يرتبط بشكل مباشر القرار القضائي”.

وأشار الساعدي ان “الوضع السياسي قد يتم تسويته من خلال جلوس جميع الاطراف السياسية على طاولة الحوار، لتشكيل حكومة توافقية تضمن فيها حقوق جميع الاطراف المشاركة بالعملية السياسية”.