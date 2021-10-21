الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لاصابات كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، إن "كوادرها الصحية سجلت "1882 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات العراق".

واضافت، ان "مجموع الوفيات الجديدة بلغ 39 وفاة، فيما شهدت حالات الشفاء 2656".

واشارت الوزارة الى، ان "عدد الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الساعات 24 الاخيرة بلغ 72642، فيما بلغ مجموع الذين تلقوا اللقاح حتى الآن 5456847 شخصا".