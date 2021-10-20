الامن الوطني يعتقل “داعشيين” شمال ذي قار

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بالقاء القبض على عنصرين بتنظيم داعش الإرهابي شمالي المحافظة.

وقال المصدر ان ” قوة امنية مشتركة من الامن الوطني والشرطة ومن خلال معلومات ومتابعة دقيقة تمكنت من القاء القبض على اثنين من عناصر داعش شمال محافظة ذي قار”.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان” العنصرين كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند ابان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على محافظة صلاح الدين”.

ولفت المصدر الى ان” القوة الأمنية احالت الارهابين الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.