الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية نوعية غربي الرمادي

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،الاربعاء، الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية في مناطق غربي الانبار وقال المصدر ان” القوات الامنية نصبت كمين لأبرز تاجر مخدرات في الانبار وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في قضاء الرطبة غربي مدينة الرمادي، دون وقوع اي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقل كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ويصنف المعتقل من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بتهمة المتاجرة بالمخدرات”.

وأوضح، أن “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمخدرات”، مؤكدا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف “.