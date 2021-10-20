وكالة الاستخبارت تضبط اسلحة ومتفجرات للارهاب في صحراء الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، ضبط أسلحة ومتفجرات لعصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان أن “العملية التي نفذتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمت من خلال عمل مختص وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تفيد بقيام عناصر عصابات داعش الإرهابية بتخزين عدد من الاسلحة والقنابر في وكر بصحراء الانبار والتي يحاول أن يستخدمها في تنفيذ بعض اعمالهم الاجرامية”.

وأضافت أنه “تمت مداهمة هذا الوكر من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة الانبار، وعثرت على عدد من الاسلحة المخزنة والصالحة للاستعمال وقنابر نوع RBG7″، مشيرة إلى “اتخاذ الاجراءات اللازمة مع المواد المضبوط”.