عضو تحالف الفتح مختار الموسوي : مطالب الاطار التنسيقي تتمحور في العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع

اكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، الاربعاء، ان مطالب الاطار التنسيقي تتمحور في اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “ما طرحته المفوضية إزاء احتمالية إعادة فتح المحطات المطعون بها وفقا للمادة 38 (أولاً) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، والتي تقضي بإعادة فرز أصوات تلك المحطات وعدها يدوياً بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين، رسالة إيجابية ومطمئنة للجماهير الغاضبة، فضلاً عن أنها تعطي تأكيدات بعدم ضياع أصواتهم”.

واضاف ان “غضب الجماهير لا يتعلق بمحطة أو مركز انتخابي محدد، وإنما مطالب جمهور الإطار التنسيقي تذهب لأبعد من ذلك كونها تصر على إعادة عد وفرز جميع المحطات الانتخابية”.

وبين: “اذا ما وافقت أو قبلت قيادات الإطار التنسيقي بقرار المفوضية بإعادة فرز المحطات المطعون بصحة نتائجها، حتما سيلتزم الجميع بذلك وتقبل النتائج مهما كانت”.