الصحة :زيادة عدد الملقحين سيقلل من تأثير الموجة الرابعة

اكدت وزارة الصحة، الاربعاء، أنها تسجل يومياً زيادة في اعداد الملقحين مما سبب احتواء نسبي للوضع الوبائي او الموجه التي مرت .

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في تصريح صحفي إن ” مع وجود التحورات التي يشهدها الفايروس الطفرات الجينية لا نستبعد دخول العراق بموجة جديدة من الفايروس تكون اقوى واشد من السابقة “.

وأضافت ان ” زيادة عدد الملحقين سيقلل من تأثير الموجة الرابعة اذا تعرض لها العراق حسب المستجدات للموقف الوبائي “. وأشارت الى ” ضرورة اخذ اللقاح وحث المواطنين والتوجه لاقرب مركز صحي واخذه حيث متوفر بثلاث انواع في جميع المراكز “.

يذكر أن وزارة الصحة وفرت ثلاث انواع من اللقاح المضاد لفايروس كورونا في جميع البلاد وحسب الرقعة الجغرافية للمواطن.