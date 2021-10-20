الفتح: جميع أخطاء الجهاز البايومتري تتحملها المفوضية

حمل تحالف الفتح، الاربعاء، مفوضية الانتخابات مسؤولية الأخطاء التي حصلت في يوم الاقتراع مبينا انها تتحمل كافة النتائج الناتجة عنها في العملية السياسية.

وقال القيادي في التحالف، محمد البياتي، ل / المعلومة/، ان” الأخطاء في الأجهزة البايومترية كانت كثيرة جدا اخطرها تجاهل عدم ظهور أسماء وبصمات بعض المقاتلين والمواطنين الامر الذي شكل عملية خرق قانوني بحرمان عدد كبير من المواطنين من الادلاء بأصواتهم”.

ونبه الى ان” الحالات الأخرى التي حصلت خلال عملية الانتخابات وسببها الأجهزة البايومترية عدم تطابق بصمات الأشخاص في الجهاز الواحد رغم قيامهم بالتحديث كما دعت اليه المفوضية قبل الانتخابات”.

وأشار الى ان” عدم حل المفوضية لهذه الإشكالية وضعها امام مسؤولية تبرير هذه الأخطاء رغم وجود اكثر من عملية محاكاة والتي هي الأخرى ظهرت فيها مشاكل كبيرة”.

وبلغت عدد الشكاوي التي وصلت الى المفوضية من المواطنين والكيانات السياسية حدود الـ4000 الاف شكوى صنفتها المفوضية لـ6 فئات لدراستها كلا حسب الجدوى