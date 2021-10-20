البلداوي: المفوضية ذهبت الى الجانب السياسي اكثر من الفني في عملها

اكد عضو تحالف الفتح محمد البلداوي، الاربعاء، إن مفوضية الانتخابات الى هذه اللحظة لم تحسم امورها وهناك تدخلات كبيرة فيها.

وقال البلداوي في تصريح ل/المعلومة/إن” هناك مشكلة تعاني منها مفوضية الانتخابات وهي القسم الفني والتقني” مبيناً أن ” المفوضية ذهبت الى الجانب السياسي اكثر من الذهاب الى الجانب الفني والتقني بعملها “.

وأضاف أن “تحتاج المفوضية الى أعادت تصحيح هذه القسم وابعاد جميع التدخلات السياسية الاممية والخارجية “. وبين أن ” وعند تقصي الحقائق اكتشفنا أن القسم الفني في مفوضية الانتخابات هو مشكلة مزمنة وليس جديدة “.

يذكر أن نتائج الانتخابات كانت خيبة أمل للعراقيين حيث كان التزوير والتلاعب بالاصوات حاضراً في العرس الانتخابي.