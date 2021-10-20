العامري يدعو المفوضية الى النظر بجدية بالطعون المقدمة وإثبات حياديتها

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأربعاء، مفوضية الانتخابات الى التزام الجدية في النظر بالطعون المقدمة.

وقال العامري، في بيان إن “المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والحضارية و وفق الإجراءات الأصولية حق كفله الدستور، لذا اتقدم بالشكر والتقدير لكل المتظاهرين لحرصهم على سلمية المظاهرات ولتعاملهم العالي مع الاجهزة الامنية حماة الوطن”.

وأضاف، “أملي بهم الاستمرار بهذا النهج السلمي وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق بالسرعة اللازمة، فهذه الأمور يجب مراعاتها بكل دقة وانتم أهل لذلك”.

ودعا “المفوضية العليا للانتخابات النظر بجدية بكافة الطعون المقدمة لها من اجل طمأنة الجميع وإثبات حياديتها الكاملة”.