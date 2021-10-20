العامري والخزعلي يدعوان لاستمرار التظاهرات الرافضة لنتائج الاقتراع

دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري، والأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، إلى استمرار التظاهرات الرافضة لنتائج الاقتراع، لكن دون ظاهرة حرق الإطارات و قطع الطرق.

العامري قال في بيان إن "المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والحضارية ووفق الإجراءات الأصولية حق كفله الدستور، لذا اتقدم بالشكر والتقدير لكل الاخوة المتظاهرين لحرصهم على سلمية المظاهرات ولتعاملهم العالي مع الاجهزة الامنية حماة الوطن".

وأضاف، "أملي بهم الاستمرار بهذا النهج السلمي وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات و قطع الطرق بالسرعة اللازمة، فهذه الأمور يجب مراعاتها بكل دقة وانتم أهل لذلك".

ودعا العامري، المفوضية العليا للانتخابات "إلى النظر بجدية بكافة الطعون المقدمة لها من اجل طمئنة الجميع وإثبات حياديتها الكاملة".

من جانبه، شكر الخزعلي في تغريدة، "المشاركين بالتظاهرات"، داعياً إياهم إلى الاستمرار في تظاهراتهم "وعدم السماح للمندسين بتشويهها أبداً".