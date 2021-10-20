“البارتي” يكشف عن توجه لترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة الجمهورية

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبدالكريم، الاربعاء، عن توجهه نحو ترشيح رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني لتولي رئاسة الجمهورية، مبينا ان بارزاني يحظى بتاييد شعبي من محافظات الجنوب.

وقال عبد الكريم في تصريح متلفز ان “الحزب سيجري مفاوضات مع القوى السياسية الكردية الفائزة بالانتخابات من اجل الخروج بمرشح واحد وقوي لتولي رئاسة جمهورية العراق”.

وأضاف، ان “التوجه نحو ترشيح رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني كاقوى المرشحين لتولي رئاسة الجمهورية”.

واشار عبد الكريم الى ان “بارزاني لاتوجد لديه اية مشكلة في اللغة العربية وهو يحظى بتاييد الشارع الحنوبي ومحافظات الوسط بعد نجاحه في ادارة كردستان”.