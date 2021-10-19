صحة كربلاء: اصدار 2440 بطاقة تلقيح دولية للراغبين بالسفر

اكدت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، اصدار 2440 بطاقة تلقيح دولية خاصة بفيروس كورونا للراغبين بالسفر خارج العراق.

وقال مدير مركز فحص العوز المناعي مؤيد الحفار في حديث صحفي إن المباشرة باصدار بطاقة التلقيح الدولية في محافظة كربلاء بدأت منذ ايلول الماضي والعمل لايزال مستمر، إذ تم إصدار 2440 بطاقة تلقيح للمواطنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لكوفيد 19″.

واضاف الحفار انه “تم الإعلان عن الية خاصة للحصول على بطاقة التلقيح، من خلال الموقع الالكتروني بعد ان يتم ادخال كافة البيانات الخاصة به وتسديد المبلغ عن طريق الدفع الالكتروني، واخرى من خلال اصطحاب المستمسكات الثبوتية وجواز السفر الى مركز العوز المناعي”