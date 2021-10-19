الحشد الشعبي: كشفنا هوية 3 من ممولي داعش في ديالى

اكد الحشد الشعبي، الثلاثاء، كشف هوية 3 من ممولي داعش الارهابي في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الجهد الاستخباري المشترك مع بقية التشكيلات الامنية اثمرت عن نتائج مهمة خلال الاشهر الماضية ابرزها الاطاحة بثلاثة من اهم ممولي داعش الارهابي في ديالى”.

واضاف، ان “الحشد الشعي شكل قبل اكثر من عام خلية خاصة لتعقب ممولي داعش الارهابي في كل قواطع المسؤولية الامنية ضمن حدود ديالى خاصة وان التمويل بدء يزداد في الاونة الاخيرة في ظل وجود دول وجهات لاتريد الاستقرار في العراق وتعمل على دعم الجهات الارهابية لتحقيق اهداف واجندة متعددة”ز

واشار الى ان “قطع التمويل عن خلايا داعش الارهابي خطوة في اطار مكافحة تطرفها وانهاء وجودها لافتا الى ان خلية الاستخبارات في الحشد تحقق نتائج مهمة في هذا الاتجاه”.

وتشهد ديالى خروقات امنية بين فترة واخرى بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي”