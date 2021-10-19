عضو دولة القانون خالد السراي : الاطار الاستراتيجي قادر على جمع 92 نائبا وتشكيل الكتلة الاكبر

اكد عضو دولة القانون خالد السراي، الثلاثاء، امكانية جمع الاطار التنسيقي الشيعي على اكثر من 92 نائبا داخل قبة البرلمان، مبينا ان كارثة المفوضية لا يمكن تلافيها الا بإعادة العد والفرز اليدوي لكافة المحطات.

وقال السراي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “النواب في جميع الكتل المنضوية داخل الاطار التنسيقي مع مجموعة من النواب المستقلين الشيعة قادرين على جمع اكثر من 92 نائبا وتشكيل الكتلة الاكبر”.

واضاف ان “المباحثات السياسية مع القوى الكردية والسنية هي من ستحسم الكتلة الاكبر وان تفسير المحكمة الاتحادية العليا كان واضحا بان الكتلة الاكبر داخل قبة البرلمان هي من ستشكل الحكومة”.

واشار السراي الى ان “نتائج الانتخابات لا يمكن حسمها الا باعادة فرز وعد جميع الاصوات في محطات الانتخابات ولايمكن الاعتراف بنتائج مشكك في توجهها السياسي”.