توضيح بشأن أنباء اعتقال مرشح خاسر في البصرة

أصدرت شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن مزاعم اعتقال مرشح خاسر في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر اعتقال مرشح خاسر في البصرة من قبل افواج طوارئ الشرطة وضبط بحوزته سلاح بي كي سي وعدد من الرمانات الهجومية كان ينوي مهاجمة عدد من الأشخاص الذين عينهم بصفة مراقب كيان حيث تم استلام المبالغ منه ولم يحضروا للمراكز".

وأضاف البيان، "نحن اذ ننفي هذا الخبر ونهيب بوسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر".