أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أدوية ومستلزمات طبية في منفذ زرباطية الحدودي.

وذكرت الهيأة في بيان انه "بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي تم ضبط شاحنة تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية معدة للتهريب في منفذ زرباطية الحدودي".

وتابع، "وبعد الكشف والتدقيق تبين وجود محاولة لتهريب (أدوية بشرية متنوعة ومستلزمات طبية) مخبأة تشكل خطر على صحة وسلامة المواطنين كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وممنوعة من الدخول للبلاد عبر المنفذ الحدودي".

واشار البيان الى، ان "تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".