اعتقالات في ذي قار اثر نزاع عشائري

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن القاء القبض على أشخاص اثر نزاع عشائري في محافظة ذي قار.

وقالت الخلية في بيان إن”القوات الأمنية في قيادة عمليات سومر، ألقت القبض على أشخاص في نزاع بين عشيرتين بناحية العكيكة في محافظة ذي قار”.

وأضافت أن “هذا النزاع الذي جاء بسبب خلاف في لعبة كرة قدم بأحد ملاعب الخماسي، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين وحرق ثلاثة منازل ومحلين تجاريين”.

وتابعت، أن “القوات الأمنية في قيادة عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار تمكنت من فض هذا النزاع وإلقاء القبض على أربعة متهمين من طرفي المشاجرة”، مبينة أن”قواتنا ما زالت تجري عملية تحرٍ عن بقية المطلوبين”.