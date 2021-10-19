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العصائب: المفوضية احالت المهمة الى موقعها الالكتروني ولم تعلن عن اسماء الى الان


اكدت حركة عصائب أهل الحق، الثلاثاء، إن مفوضية الانتخابات لم تعلن عن أي نتيجة وانما احالت المهمة للموقع الالكتروني.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تصريح ل/المعلومة/إن ” مفوضية الانتخابات عاشت ارباكا كبيرا في اعلان النتائج ولم تستطع ان تعلن عن نتيجة فائز واحد واحالت المهمة للموقع الالكتروني وهذا دليل واضح لوجود تزوير “.

وأضاف أنه “الى الان لم تظهر نتيجة بشكل مناسب ولم تعلن عن أسم او فائز واحالت الجميع الى مواقعها الالكترونية “. ولفت الى أن ” نحن نعتبر ما حدث في عمل المفوضية هو نتيجة ظاهرة للتلاعب الذي حدث في النتائج “.

يذكر أن نتائج الانتخابات كانت خيبة أمل للعراقيين حيث كان التزوير والتلاعب بالاصوات حاضراً في العرس الانتخابي. 

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