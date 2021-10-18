عضوة في تحالف الفتح : بعض مراكز الاقتراع اغلقت بوجه المواطنين يوم الانتخابات في ذي قار

اكدت عضو تحالف الفتح امل عطية، الاثنين، إن هناك خلل وأخطاء كبيرة في عمل مفوضية الانتخابات .

وقالت عطية في تصريح ل/المعلومة/إن ” ابرز هذه الاخطاء حدثت ضمن كادر عمل مفوضية الانتخابات حيث تغلف مراكز الاقتراع في ذي قار عندما يعلمون أن الجمهور المتوجه نحو المركز تابع لجهة غير الجهة التي يريدونها او المتفقين معها “.

وأضافت أن ” عملية طرد مراقبي الكيانات من جميع المراكز الانتخابية ومحاربتهم بدأت تثير الشك في عمل مفوضية الانتخابات “.

وأشارت الى ” ضرورة محاسبة جميع من تورط في التزوير الذي شهدته هذه الانتخابات غير الشرعية وسرق اصوات الاخرين “.

يذكر أن نتائج الانتخابات كانت خيبة أمل للعراقيين حيث كان التزوير والتلاعب بالاصوات حاضراً في العرس الانتخابي.