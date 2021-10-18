القيادي في حركة عصائب اهل الحق حسن سالم يطالب المفوضية بعدم التأثر باي ضغوط للتحقيق في الشكاوى

طالب القيادي في حركة عصائب اهل الحق حسن سالم , الاثنين , الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات بالتجرد عن أي ضغوط داخلية او خارجية عند مراجعتها للشكاوى المقدمة من القوى السياسية .

وقال سالم في تصريح صحفي ان ” تحالف الفتح ومعه العديد من القوى السياسية والحركات ومستقلين قدموا ما يقرب من 107 شكوى الى مفوضية الانتخابات ” , مبينا ان ” جميع الشكاوى تستند الى ادلة دامغة وموثقة سواء كانت ملموسة او صوتية ” .

وأضاف ان ” غضبة الشارع وجماهير القوى السياسية ذات القواعد الجماهيرية الوسعة دليل على ان الأصوات التي منحوها للفتح او غيره قد سرقت منهم جهارا نهار ” ,

مطالبا ” الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات بالتجرد عن أي ضغوط داخلية او خارجية عند مراجعتها للشكاوى المقدمة من القوى السياسية وغيرهم خاصة الشكاوى المدعومة بادلة دامغة” .

وأشار سالم الى ان ” الحل الوحيد والمرضي للجميع دون حدوث أي تصرفات ربما قد تكون لها اضرار واثار سلبية هي إعادة العد والفرز اليدوي من جديد وهو امر قانوني ودستوري ”