نائب فائز: لن نسمح المساس بالحشد الشعبي

حذر المرشح المستقل الفائز علي تركي الجبوري ، الاثنين ، من محاولات جديدة تستهدف الحشد الشعبي، فيما اغتبر ان المساس بالحشد الشعبي خط أحمر.

وقال الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، “اننا كمستقلين في مجلس النواب نقف بالضد من اي محاولة خارجية او داخلية المساس بالحشد الشعبي”.

واضاف ان “دعوات حل ودمج الحشد ماهي الادعوات لتفكيك العراق وجعله في خانة الفوضى”، مشيرا إلى أن “الانتصار الكبير الذي حققه الحشد ضد عصابات داعش الاجرامية اغاض الكثيرين من دواعش السياسة”.

وكانت كتلة صادقون النيابية أعلنت في وقت سابق، عن رفضها الكامل للمساعي الرامية لحل الحشد الشعبي او دمجه باي شكل من الأشكال.