الفتح: رفض بلاسخارت العد والفرز اليدوي دليل على وجود تزوير بالانتخابات

أكدت المرشحة عن تحالف الفتح، أشواق كريم، الاثنين، إن نتائج الانتخابات المعلنة شهدت تزويرا واضحا، حيث إن هنالك فرقا كبيرا بين ما أعلن وبين ما أظهرته أشرطة التصويت.

وقالت كريم في تصريح صحفي إن “على المفوضية الموافقة على العد والفرز اليدوي لقطع الشك باليقين، مبينة إن رفض “المبعوثة الأممية” بلاسخارت أجراء العد والفرز اليدوي دليل واضح على ان هناك تزوير في الانتخابات”.

وأضافت، إن “الخطأ الأساسي هو موافقة المفوضية على ان تكون السيرفرات الرئيسية لدى الإمارات المعروفة بعدائها ومواقفها من العراق وخاصة الحشد”.

وأوضحت مرشحة الفتح، إن “النتائج اظهرت يد الامارات وتعاونها مع الكيان الصهيوني في التلاعب بالانتخابات”، مردفة، “انا شخصيا اعلنت المفوضية حصولي على عدد من الاصوات ولكن بحسب الاشرطة التي حصلت عليها فان اصواتي تجاوزت ٣٠٠٠ صوت”.