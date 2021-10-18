الإطاحة بالمسؤول عن جريمة تفجير الكرادة الدامي التي وقعت قبل خمس سنوات

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الإطاحة بالمسؤول عن جريمة تفجير الكرادة في العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد)، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان عام 2016، انفجرت في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد، سيارة مفخخة تسببت في اندلاع نيران هائلة في السيارات والحافلات والمتاجر، نتج عنها استشهاد 324 شخصاً وجرح أكثر من 200 آخرين.