نائب سابق: المفوضية متواطئة وهناك من يريد لها العمل وفق أجندات

اتهم نائب رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المنحل قصي عباس، أن مفوضية الانتخابات بالتواطؤ مع بعض الكيانات السياسية والأجندات، مشيرا الى أن هناك من يريد لها العمل وفق أجندات معينة.

وقال عباس في حوار معه إن “مفوضية الانتخابات هي السبب في الفوضى والإرباك الذي يحصل في البلاد”، متهما المفوضية بأنها “كانت متواطئة مع بعض الكيانات السياسية والأجندات”.

وأضاف، أنه “كان على المفوضية الالتزام بالمعايير لكنها فشلت بأدارة الملف الانتخابي”، لافتا الى أن “مفوضية الانتخابات ليست مستقلة وهناك من يريد لها العمل وفق أجندات معينة”.

وتابع عباس، أن “على مفوضية الانتخابات تدارك الوضع الحالي الذي تمر به البلاد وإعادة العد والفرز اليدوي”، مبينا أن “هناك فشل واضح في عمل الأجهزة الانتخابية ومسألة الناقل الوسيط خلال عملية الاقتراع”.