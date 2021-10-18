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حقوق: المخابرات معنية بالتحقيق بتدخل جهات خارجية لتغيير نتائج الاقتراع


اوضح القيادي في حركة حقوق عباس العرداوي، الاثنين، ان جهاز المخابرات معني بالتحقيق والتحري بشأن تدخل اطراف خارجية بالعملية الانتخابية بهدف تغيير نتائج الاقتراع.

وقال العرداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مفوضية الانتخابات تعد المسؤول الاول امام الشعب العراقي عن ماحصل من تغيير في نتائج الاقتراع، وكذلك الاجراءات التي يجب ان تتخذ وعن رفع التقارير المناسبة والمهمة من خلال شبكة مراقبيها”.

واضاف ان “تغيير نتائج الانتخابات قد تقف خلفه جهات خارجية متعلقة بشركة كورية مختصة باجهزة الاقتراع وكذلك الامارات، والامم المتحدة التي تابعت موضوع الامن الانتخابي”.

وشدد العرداوي على ضرورة توجه جهاز المخابرات الوطني العراقي لاتخاذ دوره لمعرفة من وقف وراء اللغط الحاصل حول نتائج الاقتراع، خصوصا ان جميع المؤشرات تؤكد تدخل جهات خارجية اضافة للسفارة الاميركية بملف الانتخابات”.

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