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تظاهرات مرتقبة امام المنطقة الخضراء رفضاً لنتائج الانتخابات


أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن هنالك تظاهرات ستنطلق ظهر اليوم، للمرشحين وجمهورهم من الحركات الإسلامية الحزبية.

وقال المصدر إن "المرشحين وعدد من جماهيرهم والجمهور المدني سينظمون وقفة احتجاجية امام المنطقة الخضراء رفضا لنتائج الانتخابات، مبينا وجود نوايا للاعتصام وقطع للشوارع".

وأضاف، إن "التظاهرات ستكون امام بوابة المنطقة الخضراء تحت شعار "ارجعوا اصواتنا يا سراق" للمطالبة بفرز الاصوات الانتخابية من جديد والطعن بعملية الفرز الانتخابي".

 

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