محلل سياسي :

رأى المحلل السياسي صباح الطائي، الاثنين، ان التلاعب باصوات الناخبين وعدم اظهار الحقيقة من قبل الجهات المعنية سيقود البلد الى منزلق خطير، لافتا الى ان الجلوس على طاولة المفاوضات للتحاور السياسي خير وسيلة لتجاوز الازمة السياسية.

وقال الطائي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “القضاء ينبغي ان يأخذ دوره الفاعل بالتحقيق بنتائج العد والفرز لاصوات الناخبين، خصوصا ان اشرطة الاقتراع اختلفت كثيرا عن ما اعلنته المفوضية عبر مواقعها”.

واضاف ان “الاطراف المتضررة والتي تم تسويف حقوقها لن تقف مكتوفة الايدي وبالتالي فأن القضاء يجب ان يحقق بكل شريط اقتراع او يقول كلمته الفصل بالعد والفرز اليدوي لكل محطات الانتخابات”.

وأوضح الطائي، ان “الجلوس على طاولة الحوار من قبل الاطراف السياسية خير وسيلة لضمان عدم ذهاب البلد الى منزلق خطير، حيث ان استمرار الاحتجاجات من قبل الاطراف المتضررة جراء التلاعب باصواتها قد يقود البلد الى مالا يحمد عقباه”.