قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي تعثر على مضافات لداعش الارهابي بعمليات أمنية في صلاح الدين

عثرت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، على مضافات لداعش الارهابي بعمليات دهم وتفتيش استهدفت بقايا داعش في صلاح الدين.

وذكر إعلام الحشد في بيان ، ان “قوة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي والقوات الأمنية، انطلقت صباح اليوم بعملية لمطاردة فلول داعش الارهابي بداية من شرق سامراء وقضاء الدور وحتى جبال حمرين، مبينا ان العملية أسفرت عن العثور على مضافات تضم حزاما ناسفا ومواد لوجستية للدواعش”.

وأضاف البيان، ان “الحشد والقوات الأمنية مستمران في ملاحقه فلول داعش حتى انهاء تواجدهم في تلك المناطق”.