الفتح: تدخلات خارجية وراء ابعاد الشخصيات الوطنية عن العملية السياسية

انتقد عضو تحالف الفتح فارس البديري، الاثنين، اجراءات مفوضية الانتخابات بشأن اعلانها لاكثر من مرة نتائج الاقتراع، لافتا الى ان هناك عمل ممنهج تقوده اطراف خارجية لابعاد الشخصيات الوطنية عن العملية السياسية.

وقال البديري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الدول التي تقف ضد العراق تحاول ابعاد الشخصيات الوطنية عن المشهد السياسي، حيث عملت على تزوير الانتخابات والتلاعب باصوات الناخبين”.

واضاف ان “مفوضية الانتخابات اخفقت بوعودها ومصداقيتها، حيث عملت على اعلان اكثر من نتيجة للانتخابات، وهو مايؤكد وجود اجندات لابعاد الاطراف الكبيرة المتصدية للعملية السياسية”.

وأوضح البديري، ان “الكثير من المشاكل حدثت جراء التخبط في اداء مفوضية الانتخابات، وبالتالي ينبغي ضبط النفس والذهاب نحو العد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع بعد تدخل الجهات القضائية بهذا الموضوع”.