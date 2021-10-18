القبض على متهمين اثنين قتلا شابا ودفناه بحديقة منزل في بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، تمكن مفارزها من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين لقيامهما بجريمة قتل ودفن في حديقة الدار ضمن منطقة ابي غريب.

وذكرت القيادة في بيان أن "عملية القبض جاءت استنادا الى معلومات دقيقة توفرت لديها"، مشيرة الى أن "فريق عمل بإشراف شخصي لقائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة نفذ عملية أمنية، تم خلالها إلقاء القبض على المتهمين الاثنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".