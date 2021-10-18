اليوم.. تحشيد لتظاهرات كبرى تنديدا بتزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها

من المقرر ان تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الاثنين، تظاهرات شعبية حاشدة احتجاجا على تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها.

وكانت تظاهرات شعبية خرجت، امس الاحد، في بغداد وست محافظات أخرى ندد المشاركون فيها بسرقة أصوات الناخبين، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة العد والفرز اليدوي.

وشهد التظاهرات تصعيدا من قبل المحتجين تمثل بقطع عدد من الطرق والشوارع الرئيسية في العاصمة بغداد والمحافظات من قبل انصار المرشحين الذي يتهمون مفوضية الانتخابات بسرقة أصواتهم الانتخابية.

وتؤكد مصادر مطلعة أن التظاهرات الشعبية تحظى بدعم سياسي كامل من قبل قيادات الاطار الشيعي التنسيقي، فضلا عن الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة.