أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب "دراجات نارية" في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيأة في بيان إن "مفارزها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية مخالف لشروط وضوابط الاستيراد وإلقاء القبض على أشخاص يقومون بتهريب مواد من داخل الحاويات المتواجدة في الميناء" .

وتابع، "بعد ورود معلومات من مركز الكمرك تم الكشف والتدقيق حيث تبين وجود (دراجات نارية) مخبأة خلف مدفئات نفطية مستعمله معدة للتهريب".

واشار الى، انه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين والمواد التي تم ضبطها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".