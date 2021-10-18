عضو تحالف الفتح احمد الموسوي: الاحتكام للشارع هو الحل الوحيد لارجاع الحقوق

اكد عضو تحالف الفتح احمد الموسوي، ان الاحتكام للشارع هو الحل الوحيد ولابد من ارجاع الحقوق.

وقال الموسوي في حديث لقناة العهد، اليوم الأحد “على الأحزاب التي تشعر بالمظلومية ان يكون لها موقف حازم تجاه المفوضية، متسائلا” ما الضامن من خروج المواطن للانتخابات مرة ثانية ما ان تم اعادتها.

وأضاف أن “الموقف الحكومي مخجل وهو دليل على تواطئها، مستدركا “على الحكماء والعقلاء ارجاع الأمور الى ناصبها لتدارك الازمة. وتابع “سيكون هناك عمل حقيقي للتحرك نحو التحالفات بعد حسم موضوع نتائج الانتخابات.