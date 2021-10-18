"كتائب حزب الله" العراقية تدعو إلى محاكمة الكاظمي على خلفية نتائج الانتخابات

دعا المتحدث باسم "كتائب حزب الله" العراقية، أبو علي العسكري، إلى محاكمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خلفية نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد الماضي.

وقال العسكري في بيان نشره على حسابه عبر "تويتر": "نؤكد مرة أخرى أن المهزلة التي حدثت قبل أيام بعنوان الانتخابات التشريعية هي أكبر عملية احتيال وخداع على الشعب العراقي، وقد قالت المقاومة كلمتها فيها وبينت موقفها في الدفاع عن حقوق أبناء شعبها"​​​.

وأضاف أنه "هنا لا بد من التأكيد على الآتي: يجب محاكمة الكاظمي على ما قام به من أفعال وآخرها الخيانة العظمى التي ارتكبها بالتواطؤ مع الأعداء لتزوير الانتخابات، ويجب العمل بأسرع وقت لإعادة حقوق الناخبين ومرشحيهم، وإلا فالأمور ذاهبة إلى ما لا يحمد عقباه".

وتابع: "نؤيد وندعم حق التظاهر السلمي ونوصي بحفظ مؤسسات الدولة وعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، وألا يتركوا مجالا للمخربين لاستغلال هذه الفعاليات".

ودعا "الأجهزة الأمنية إلى حماية المتظاهرين وعدم الاعتداء على أحد منهم مطلقا".