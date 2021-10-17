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تظاهرات في الديوانية لرفض نتائج الاقتراع التي اعلنتها المفوضية


تظاهر المئات من اهالي محافظة الديوانية،  احتجاجا على نتائج الاقتراع العام التي اعلنت عنها المفوضية مساء امس السبت.

وقالت مصادر محلية، إن المئات من المواطنين خرجوا بتظاهرة حاشدة في مركز الديوانية احتجاجا على نتائج الاقتراع العام التي اعلنت عنها المفوضية مساء امس السبت.

وأضاف ان المتظاهرين اقدموا على حرق الاطارات وقطعوا بعض الشوارع تعبيرا منهم عن رفضهم لنتائج الانتخابات.

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء امس السبت، عن النتائج الاولية للاقتراع العام، مؤكدة ان هذه النتائج قابلة للطعون.

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تظاهرات في الديوانية لرفض نتائج الاقتراع التي اعلنتها المفوضية
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