خبير امني: اميركا تدعم ارهابييها في العراق بدماء جديدة من “الهول”

حذر الخبير الامني علي الوائلي، الاحد، من قيام الجانب الاميركي بدعم الارهابيين الموجودين في العراق بدماء وعناصر جديدة من داخل مخيم الهول السوري، لافتا الى ان واشنطن لاترغب باستقرار الامن في المدن العراقية.

وقال الوائلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الوضع الامني في قادم الايام قد يشهد ارباكا وعمليات ارهابية في مختلف المناطق خصوصا مع قرب تنفيذ اتفاق الانسحاب الاميركي من العراق”.

واضاف ان “الانسحاب وعلى الرغم من انه بدعة، الا ان اميركا ستعمل على زعزعة الاستقرار بهدف المطالبة الرسمية من الحكومة الجديدة التي ستتشكل، بابقاء القوات الاميركية داخل العراق بهدف مواجهة الارهاب”.

وأوضح الوائلي، ان “واشنطن نفذت خطتها بادخال عناصر ارهابية جديدة الى العراق بهدف دعم عناصرها المتواجدة في الداخل بدماء جديدة لتنفيذ مخططاتها في حال لم تسر الامور كما خططت لها”.