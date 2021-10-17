عضو تحالف العزم نجاة الطائي : لن نقبل بنتائج الانتخابات دون اجراء العد والفرز اليدوي لكل المحطات

اكدت عضو تحالف العزم نجاة الطائي، الاحد، انه لايمكن القبول بنتائج الانتخابات دون اجراء العد والفرز اليدوي لكل المحطات.

وقالت الطائي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “لدينا علامات استفهام كثيرة حيال الانتخابات النيابية الاخيرة وقدما رسميا طعن بنتائجها الى مفوضية ديالى لاننا نؤمن بان ماحصل ظلمنا كثيرا ليس في تحالف العزم بل في قوى سياسية ومرشحين مستقليين في بعقوبة وبقية الدوائر الاخرى”.

واضافت، انه “لايمكن القبول بنتائج الانتخابات النيابية دون اعادة العد والفرز اليدوي لكل المحطات لان ما حصل اثار قلقنا خاصة مع الفارق الكبير في قوائم الاصوات بين اشرطة المحطات وبين ما اعلنته المفوضية مؤخرا”.

واشارت الى ان “من حقنا التعبير عن راينا بشكل واضح امام الراي العام ونؤكد باننا ظلمنا ويجب ان تكون هناك اجابات واضحة عن تساؤلاتنا حيال ماحدث في يوم الانتخابات وما بعده من خروقات نعتبره مثيرة للقلق”.

وشهدت ديالى في الايام الاخيرة سلسلة تظاهرة رافضة لنتائج الانتخابات النيابية وسط تاكيدات بتقديم 58 مرشح طعون بالنتائج”