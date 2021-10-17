الأخبار

عضو تحالف العزم نجاة الطائي : لن نقبل بنتائج الانتخابات دون اجراء العد والفرز اليدوي لكل المحطات


اكدت عضو تحالف العزم نجاة الطائي، الاحد، انه لايمكن القبول بنتائج الانتخابات دون اجراء العد والفرز اليدوي لكل المحطات.

وقالت الطائي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “لدينا علامات استفهام كثيرة حيال الانتخابات النيابية الاخيرة وقدما رسميا طعن بنتائجها الى مفوضية ديالى لاننا نؤمن بان ماحصل ظلمنا كثيرا ليس في تحالف العزم بل في قوى سياسية ومرشحين مستقليين في بعقوبة وبقية الدوائر الاخرى”.

واضافت، انه “لايمكن القبول بنتائج الانتخابات النيابية دون اعادة العد والفرز اليدوي لكل المحطات لان ما حصل اثار قلقنا خاصة مع الفارق الكبير في قوائم الاصوات بين اشرطة المحطات وبين ما اعلنته المفوضية مؤخرا”.

واشارت الى ان “من حقنا التعبير عن راينا بشكل واضح امام الراي العام ونؤكد باننا ظلمنا ويجب ان تكون هناك اجابات واضحة عن تساؤلاتنا حيال ماحدث في يوم الانتخابات وما بعده من خروقات نعتبره مثيرة للقلق”.

وشهدت ديالى في الايام الاخيرة سلسلة تظاهرة رافضة لنتائج الانتخابات النيابية وسط تاكيدات بتقديم 58 مرشح طعون بالنتائج”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير امني: اميركا تدعم ارهابييها في العراق بدماء جديدة من “الهول”
عضو تحالف العزم نجاة الطائي : لن نقبل بنتائج الانتخابات دون اجراء العد والفرز اليدوي لكل المحطات
أمانة مجلس الوزراء تعطل الدوام الرسمي غدا الاثنين بمناسبة الموالد النبوي
ديالى.. متظاهرون يقطعون طريق بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات
بالصور..قطع طريق أربيل- نينوى احتجاجا على نتائج الانتخابات
سلسلة قرارات جديدة من التربية
النزاهة الاتحادية تناقش آليات منح الشهادات العليا في ميدان مكافحة الفساد
قيادي كردي يكشف عن قيام “دواعش” بالتصويت في الانتخابات
الإسلامي الكردستاني: على الأطراف التي تمتلك ادلة تزوير الانتخابات طرحها وعدم الانتظار
الاتحاد الوطني: سندخل مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك