ديالى.. متظاهرون يقطعون طريق بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات

قطع العشرات من اهالي قضاء الحسينية في بغداد، الاحد، طريق ديالى- بغداد بشكل جزئي احتجاجا على نتائج الانتخابات.

وقال مراسل /المعلومة/، إن العشرات من اهالي قضاء الحسينية شمال بغداد خرجوا في تظاهرة سلمية رافعين لافتات تندد بنتائج الانتخابات النيابية، معتبرينها مزيفة ولاتعكس حقيقة المشهد في البلاد وهدفها اسقاط القوى الوطنية.

وأضاف، أن المتظاهرين قطعوا جزئيا طريق ديالى– بغداد أيضا، لافتا الى ان “التظاهرة سلمية وتاتي لدعم اعادة العد والفرز اليدوي واجراء تحقيق شفاف في كل الطعون المقدمة من قبل المرشحين في بغداد وبقية المحافظات.