النزاهة الاتحادية تناقش آليات منح الشهادات العليا في ميدان مكافحة الفساد

عقد مجلس الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد اجتماعه الشهري بمقر الأكاديميَّة في هيئة النزاهة الاتحادية، فيما ناقش الاجتماع آليَّات وخطوات منح الشهادات العليا من قبل الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد، والسبل الكفيلة بتيسير تنفيذ ما نصَّت عليه المادَّة (10) من نظامها الداخليِّ.

وقالت هيئة النزاهة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاجتماعُ، الذي ترأسه نائب رئيس الهيئة (المدير العام للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد) الدكتور (مظهر تركي عبد) تطرَّق إلى ماهية الخطوات الواجب اتباعها بموجب الأنظمة والقوانين في منح الشهادات العليا في ميدان مُكافحة الفساد من قبل الأكاديميَّة العراقيَّة، أسوةً بما تمنحه الأكاديميَّة الدوليَّة من شهاداتٍ من خلال تعاونها مع الأكاديميَّة الماليزيَّة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ ومُؤسَّسات ودوائر الدولة المعنيَّـة الأخرى".

واضاف البيان، ان "المجتمعين عرضوا وجهات نظرهم؛ من أجل وضع آليَّةٍ مرنةٍ لاستقطاب الهيئة التدريسيَّة إلى الأكاديميَّة، وتحديد أعضاء اللجان المعنيَّة بالدراسات التي توزعت ما بين لجنتي القبول والمناهج واللجنة الامتحانيَّة، فضلاً عن آلية استكمال الشروط العلميَّة لنقل الدراسة من جامعة بغداد إلى الأكاديميَّـة".

وبحسب البيان، حضر الاجتماع أعضاء المجلس المؤلف بموجب النظام الداخلي للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، وهم كلٌّ نائب رئيس الهيئة (رئيس المجلس) المدير العام للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، والمدير العام لدائرة التعليم والعلاقات العامَّة (د. محمد علي مفتن)، والمدير العام لدائرة التخطيط والبحوث في الهيئة (د ..منال عبد الهادي)، والمدير العام لدائرة البحوث والتطوير – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (د ..إيهاب ناجي عباس)، والخبير في ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي (جميل جليل مرزة)، و (د. حسن فارس عبود) مُقرِّر المجلس، فيما استضاف المجلس خلال اجتماعه الدوريِّ معاون المدير العام للشؤون الإداريَّة في الأكاديميَّة (عمار مزهر عبد الجليل) ورئيس شعبة الدراسات العليا فيها (أحمد محمد كاظم).

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (10/أولاً) من النظام الداخليِّ للأكاديميَّة حدَّدت الشهادة التي تمنحها الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد " دبلوم عال للاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد"، فيما نوَّهت المادَّة (5) منه بأن للأكاديميَّة مجلساً يُسمَّى مجلس الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد، يجتمع مرَّةً واحدةً كلَّ شهرٍ بدعوةٍ من رئيسه، وبيَّنت المادَّة (6) أنَّ المجلس "يتولى وضع الخطط العلميَّة والتربويَّة والثقافيَّة والإداريَّة والماليَّة للأكاديميَّة ومنح الشهادات".