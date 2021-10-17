الإسلامي الكردستاني: على الأطراف التي تمتلك ادلة تزوير الانتخابات طرحها وعدم الانتظار

دعا الحزب الإسلامي الكردستاني، الاحد، بان بعض الجهات تؤكد وجود ادلة بشان التزوير في الانتخابات وعليها ان تكشفها الان.

وقال عضو الحزب، مثنى امين، في تصريح ل /المعلومة/، انه”اذا كانت هناك ادلة لدى بعض الأطراف بشان عمليات التزوير يجب طرحها وكشف الحقيقة”.

ولفت الى ان” الأدلة في مثل هذه الوقت تكون ذات فعالية عالية وعليه لابد من كشفها وتشخيص التزوير الذي حصل وعدم التكتم عليه لأنه لا يخدم مصلحة العراق ابدا”.

وفي ذات السياق أشار امين، الى ان” نسبة المشاركة في محافظات الإقليم اقتربت من الـ100 بالمئة ما حيد عمليات التزوير واتى بنتائج تعبر عن راي المواطنين في الشمال”.

ويتحدث الكثير من الكتل والأحزاب المشاركة في الانتخابات عن وجود حالات تزوير في الانتخابات موثقة بأدلة وبراهين مصورة ومطبوعة في اغلب محطات البلاد.