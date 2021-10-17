الاتحاد الوطني: سندخل مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، الأحد، أنه سندخل مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة.

وقال فقي في تصريح لـ/المعلومة/ إنه “ليست هنالك كتلة محددة ولاتوجد خطوط حمراء للتحالف مع كتلة معينة ولدينا تقارب مع الجميع”.

وأضاف أن “المرحلة المقبلة يجب أن يكون رئيس الوزراء شخصية قوية قادرة على إنهاء الأزمات المختلفة التي يمر بها البلد، وسيتحرك وفدنا برئاسة قوباط طالباني لزيارة بغداد ويلتقي بمختلف القوى السياسية”.

وأعلنت المفوضية ليلة أمس عن النتائج الأولية، فيما أبدى الإطار التنسيقي عن رفضه لنتائج الانتخابات.